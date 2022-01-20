الخطيب يتدخل لاستخراج تأشيرة أكرم توفيق إلى ألمانيا بسبب مخاوف كورونا

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "تدخل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من أجل استخراج تأشيرة الدخول الخاصة بأكرم توفيق لاعب الفريق إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية فى الرباط الصليبى.

وواصل: ظهر أكرم توفيق بمقر النادي بالجزيرة وذلك لمتابعة إجراءات استخراج التأشيرة الخاصة به قبل السفر لإجراء جراحة الرباط الصليبي خاصة أن هناك مخاوف من منع الطيران بسبب كورونا

وتابع أكرم توفيق جزءا من مران الفريق والذي أقيم صباح أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعدما خضع لفحص جديد تحت إشراف طبيب الفريق وعقد جلسة خاصة مع موسيماني المدير الفني والذي طالبه بعدم الاستعجال والحصول علي فترته كاملة في العلاج.



وينهي توفيق حاليا جانبا من تدريبات العلاج الطبيعي تحت إشراف طبيب الفريق أحمد أبو عبلة لحين انتهاء إجراءات السفر لإجراء جراحة الصليبي.