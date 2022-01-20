عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينجادا: رشحت كارتيرون لتدريب منتخب مصر.. والفريق يلعب تحت ضغط

صدى البلد

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن أداء الفراعنة سيتحسن في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال فينجادا في تصريحات لبرنامج "ملعب البلدوزر": "الجماهير تتحدث عن مباراة نيجيريا في البداية وبالفعل لم تكن مباراة موفقة، وفي مباراة غينيا بيساو كان منتخب مصر أفضل باستثناء آخر 10 دقائق وكان يحتاج تسجيل هدف آخر".

وأضاف: "الفريق يلعب تحت ضغط كبير وأمامنا أسبوع قبل مباراة المنتخب المقبلة في دور الـ16، وهي فرصة لنكون أفضل، فنحن نمتلك لاعبين رائعين مثل محمد صلاح أفضل لاعب في العالم، ومصطفى محمد الهداف المميز، وأيضا مرموش وزيزو ورمضان صبحي، وجميعهم يمتلكون قدرات رائعة ويجب أن تكون حلولهم الفردية موجودة".

وواصل تصريحاته، قائلا: "بالفعل اتحاد الكرة استعان برأيي قبل التعاقد مع كارلوس كيروش، الوقت كان ضيقا وطلبوا مني الإدلاء برأيي، قمت بترشيح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك".

وتشهد الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة "مجموعة المفاجآت" لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون حاليا وحتى السادس من فبراير المقبل، مواجهتين من العيار الثقيل بين منتخبي الجزائر وكوت ديفوار ومنتخبي غينيا الإستوائية وكوت ديفوار لحجز بطاقة التأهل للدور الـ 16 من البطولة.

ويخوض منتخب "محاربو الصحراء" الجزائري حامل اللقب مباراة مصيرية أمام منتخب كوت ديفوار متصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ، ولا بديل أمامه سوى الفوز لمواصلة مشوار حملة الدفاع عن اللقب لأن أي تعثر سواء بالتعادل أو الخسارة يعني الخروج مبكرا من منافسات أمم إفريقيا.

وفي حال فوز الجزائر الذي يتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، فإنها ستتأهل إلى دور الـ 16 بصرف النظر عن نتيجة مباراة منتخبي غينيا الاستوائية، صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط،ومنتخب سيراليون، الذي يحتل الترتيب الثالث حاليا بنقطتين بنفس الجولة التي ستقام في التوقيت نفسه.

ويخوض "محاربو الصحراء" هذه المباراة بشعار واحد ووحيد هو الفوز، لضمان ثلاث نقط ستساعدهم على المرور للدور المقبل.. علما بأن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهلان إلى دور الـ16 مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وكان منتخب غينيا الإستوائية قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل وفاز في الجولة السابقة من دور المجموعات على حامل اللقب المنتخب الجزائري وأبرز المرشحين للفوز بالبطولة الحالية بهدف نظيف.

ترشيحاتنا

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

كوريا الشمالية تلمح إلى استئناف محتمل لتجاربها النووية والصاروخية

الخطيب يتدخل لاستخراج تأشيرة أكرم توفيق إلى ألمانيا بسبب مخاوف كورونا

أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على السودان

تطير بمفردها حول العالم.. فتاة تقترب من تحطيم رقم قياسي

ترامب يخسر معركة قضائية جديدة بشأن اقتحام مبنى الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

توجيه من السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

توقعات بسقوط ثلوج.. تحذير عاجل من طقس الخميس والجمعة| الشتاء الأصعب

مسجل خطر.. القبض على المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ

15 يومًا .. الأرصاد : على الجميع توخي الحذر.. البرد شديد |فيديو

بسبب كورونا.. إعلام القاهرة تستكمل امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين

كارفور: أحد العملاء خالف اللوائح التنظيمية داخل فرع المعادي وتقدمنا بشكوى ضده

الجراحة صعبة والموقف خطير.. تفاصيل مرض أشرف قاسم نجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

عيد ميلاد أنغام الـ50.. قصة زيجاتها الأربعة وسبب طلاقها من أحمد عز

فيديو

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

خلعوا الحذاء.. نجوم أثاروا الجدل على السجادة الحمراء

ياشيخة اتقي الله.. مبروك عطية في رسالة نارية لإحدى الحموات

إجراءات مشددة.. عقوبات رادعة لمواجهة أوميكرون في مصر

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ