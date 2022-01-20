فينجادا: رشحت كارتيرون لتدريب منتخب مصر.. والفريق يلعب تحت ضغط

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن أداء الفراعنة سيتحسن في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال فينجادا في تصريحات لبرنامج "ملعب البلدوزر": "الجماهير تتحدث عن مباراة نيجيريا في البداية وبالفعل لم تكن مباراة موفقة، وفي مباراة غينيا بيساو كان منتخب مصر أفضل باستثناء آخر 10 دقائق وكان يحتاج تسجيل هدف آخر".

وأضاف: "الفريق يلعب تحت ضغط كبير وأمامنا أسبوع قبل مباراة المنتخب المقبلة في دور الـ16، وهي فرصة لنكون أفضل، فنحن نمتلك لاعبين رائعين مثل محمد صلاح أفضل لاعب في العالم، ومصطفى محمد الهداف المميز، وأيضا مرموش وزيزو ورمضان صبحي، وجميعهم يمتلكون قدرات رائعة ويجب أن تكون حلولهم الفردية موجودة".

وواصل تصريحاته، قائلا: "بالفعل اتحاد الكرة استعان برأيي قبل التعاقد مع كارلوس كيروش، الوقت كان ضيقا وطلبوا مني الإدلاء برأيي، قمت بترشيح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك".

وتشهد الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة "مجموعة المفاجآت" لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون حاليا وحتى السادس من فبراير المقبل، مواجهتين من العيار الثقيل بين منتخبي الجزائر وكوت ديفوار ومنتخبي غينيا الإستوائية وكوت ديفوار لحجز بطاقة التأهل للدور الـ 16 من البطولة.

ويخوض منتخب "محاربو الصحراء" الجزائري حامل اللقب مباراة مصيرية أمام منتخب كوت ديفوار متصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ، ولا بديل أمامه سوى الفوز لمواصلة مشوار حملة الدفاع عن اللقب لأن أي تعثر سواء بالتعادل أو الخسارة يعني الخروج مبكرا من منافسات أمم إفريقيا.

وفي حال فوز الجزائر الذي يتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، فإنها ستتأهل إلى دور الـ 16 بصرف النظر عن نتيجة مباراة منتخبي غينيا الاستوائية، صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط،ومنتخب سيراليون، الذي يحتل الترتيب الثالث حاليا بنقطتين بنفس الجولة التي ستقام في التوقيت نفسه.

ويخوض "محاربو الصحراء" هذه المباراة بشعار واحد ووحيد هو الفوز، لضمان ثلاث نقط ستساعدهم على المرور للدور المقبل.. علما بأن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهلان إلى دور الـ16 مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وكان منتخب غينيا الإستوائية قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل وفاز في الجولة السابقة من دور المجموعات على حامل اللقب المنتخب الجزائري وأبرز المرشحين للفوز بالبطولة الحالية بهدف نظيف.