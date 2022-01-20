كورونا يضرب نجوم الفن| إصابة أحمد مكي توقف الكبير.. بسمة: العدوى دلوقتي في الهوا

شهدت الأيام الأخيرة، زيادة كبيرة في أعداد الفنانين الذين أصابوا بڤيروس كورونا أو المتحور الجديد اوميكرون، وحرص نجوم الفن على الإعلان عن إصابتهم من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، كما شارك بعضهم جمهوره ومتابعيه تفاصيل حياته في فترة العزل المنزلي.

رشوان توفيق

طمأن الفنان الكبير رشوان توفيق جمهوره على صحته وأكد في تصريحات لـ صدى البلد أنه بخير حاليا ويتماثل للشفاء.

وقال "رشوان" أنا حاليا ملتزم بالعزل في المنزل، وأتلقى بروتوكول العلاج بانتظام، وطمأني الأطباء المتابعين لحالتي أن أعراض كورونا الخاصة بي ضعيفة".

دوللي شاهين

كشفت الفنانة دوللي شاهين في تصريح خاص لصدى البلد، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت دوللي شاهين:" الحمد لله الأعراض بسيطة ، وأشعر بتحسن كبير في حالتي الصحية ".

أعلنت دوللي شاهين، إصابتها بفيروس كورونا مساء أمس الأربعاء، حيث كتبت منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: كورونا الحمد لله.

ناهد السباعي

أعلنت الفنانة ناهد السباعي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كتبت ناهد السباعي، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “ ايجابي كورونا الحمد لله علي كل شيء اي حد قابلني ياخد باله و كل الناس تخلي بالها لان الانتشار المره ديه قوي جدا”.

نور قدري

أعلنت الفنانة نور قدري، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت نور قدري صورة لها وكتبت عليها: أنا الحمد لله إيجابي كورونا خلوا بالكم من نفسكم علشان الوضع صعب والحالات كثيرة جدا ربنا يشفي كل مريض الحمد لله على كل حال".

والدة مي عز الدين

أعلنت الفنانة مي عز الدين عن إصابة والدتها بفيروس كورونا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت مي عز الدين فيديو تيك توك كوميدي يجمعها بالنجم أحمد السعدني وعلقت قائلة : عاملة حجر صحي في البيت علشان والدتي عندها كورونا ربنا يكمل شفاها علي خير يا رب بس اثناء التفرغ ده حصل كده بجد…. قريبااااااااً.

بسمة

أعلنت الفنانة بسمة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الشهير “ فيسبوك ” عن اصابتها بفيروس كورونا.

وعلقت بسمة على صورة اختيار تحليل كورونا قائلة : “ قدر الله وماشاء فعل!! الحمدلله على كل شيء . ياريت الناس كلها تخللي بالها لان العدوى دلوقتي في الهوا ” .

هشام إسماعيل

أصيب الفنان هشام إسماعيل بفيروس كورونا، وأعلن عن إصابته بطريقة كوميدية حيث نشر عبر حسابه صورة للفنان أحمد عدوية وكتب:" جالي الدور اللي ماشي".

أحمد مكي

أكدت الفنانة ليلى عز العرب في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن مسلسل الكبير توقف تصويره بعد إصابة مكي وقبله الفنان هشام إسماعيل.

عمر خورشيد وأسرته

كشف الفنان عمر خورشيد،عن إصابته هو وزوجته الفنانة ياسمين الجيلاني، وكذلك والدة زوجته وابنته الصغيرة،بفيروس كورونا من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب"خورشيد": الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أنا ومراتي و حماتي وبنتي إيجابي أوميكرون، ادعولنا بالشفاء".

منال عبد اللطيف

كشفت الفنانة منال عبد اللطيف عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال حسابها على فيسبوك، وكتبت منال: "قدر الله وما شاء فعل.. إيجابى كورونا.. الحمد لله دعواتكم".