عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تلمح إلى استئناف محتمل لتجاربها النووية والصاروخية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألمحت كوريا الشمالية، يوم الخميس، إلى إمكان استئناف تجاربها الصاروخية البالستية البعيدة المدى والنووية، مع إعلان المكتب السياسي للحزب الحاكم الذي يترأسه الزعيم كيم جونج أون، تأهبه لـ“مواجهة طويلة الأمد“ مع الولايات المتحدة، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال ”أعطى توجيهات لقطاع معني للنظر بشكل فوري في مسألة إعادة تشغيل“ جميع الأنشطة التي تم تعليقها بشكل مؤقت، فيما يرجح أنه إشارة إلى برنامج الصواريخ البالستية البعيدة المدى والأسلحة النووية.

وأضافت الوكالة أن ”السياسة العدائية للولايات المتحدة وتهديداتها العسكرية وصلتا إلى خط الخطر الذي لا يمكن التغاضي عنه بعد الآن“.

اشتعال الصراع بين كوريا الشمالية واليابان.. فما القصة؟

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن كوريا الشمالية

وكانت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، أعلنت أن بيونج يانج أطلقت الإثنين الماضي، صواريخ موجهة تكتيكية، في أحدث تجربة في سلسلة من الاختبارات التي سلطت الضوء على برامجها الصاروخية المتطورة.

وقالت الوكالة إن ”أكاديمية علوم الدفاع اختبرت صواريخ موجهة تكتيكية في غرب البلاد، حيث أصاب النظام الهدف بدقة قبالة الساحل الشرقي“.

وأضافت: ”كان هدف التجربة تقييم صواريخ موجهة تكتيكية يجري إنتاجها ونشرها، والتحقق من دقة منظومة الأسلحة“.

وتابعت أن التجربة أكدت ”دقة وأمن وكفاءة تشغيل منظومة الأسلحة قيد الإنتاج“.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية بعدما أطلقت عدة صواريخ خلال الأيام الأخيرة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء الماضي.

كوريا الشمالية صواريخ الولايات المتحدة كيم جونج أون الصواريخ البالستية الاسلحة النووية الزعيم كيم جونج

موضوعات متعلقة

اشتعال الصراع بين كوريا الشمالية واليابان.. فما القصة؟

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تشن هجومًا إلكترونيًا على روسيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أقوى ذكر لطرد الشيطان ..ردده تكن في معية الله وحفظ الملائكة

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي | قصة قبلتها مع إسماعيل ياسين

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 - 1- 2022 والقنوات الناقلة

الأمم المتحدة: 2021 ضمن السنوات السبع الأكثر حرا على الإطلاق

كهربا ينعش خزينه الأهلي بأول أقساط إعارته لهاتاي سبور التركي

دعاء في المطر للمريض.. اغتنم الفرصة وأبواب السماء مفتوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

توجيه من السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

15 يومًا .. الأرصاد : على الجميع توخي الحذر.. البرد شديد |فيديو

مسجل خطر.. القبض على المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ

توقعات بسقوط ثلوج.. تحذير عاجل من طقس الخميس والجمعة| الشتاء الأصعب

بسبب كورونا.. إعلام القاهرة تستكمل امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين

كارفور: أحد العملاء خالف اللوائح التنظيمية داخل فرع المعادي وتقدمنا بشكوى ضده

الجراحة صعبة والموقف خطير.. تفاصيل مرض أشرف قاسم نجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

خلعوا الحذاء.. نجوم أثاروا الجدل على السجادة الحمراء

ياشيخة اتقي الله.. مبروك عطية في رسالة نارية لإحدى الحموات

إجراءات مشددة.. عقوبات رادعة لمواجهة أوميكرون في مصر

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ