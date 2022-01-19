مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن كوريا الشمالية

يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، اجتماعا طارئا بشأن كوريا الشمالية، حسبما أفاد مصدر بالمجلس لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

ودعت كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأيرلندا وألبانيا وفرنسا إلى إجراء مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، يوم الخميس المقبل.

فيما قال مصدر لوكالة "فرانس برس" إن الاجتماع المغلق الذي قد يعقد، الخميس، بدعوة من الولايات المتحدة لقي دعمًا من المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيرلندا، وألبانيا، والمكسيك.

في وقت سابق، قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد "سنواصل زيادة الضغط على الكوريين الشماليين".

وكان مجلس الأمن عقد اجتماعا، في 10 يناير، أعقبه بعد فترة وجيزة اختبار باليستي جديد لكوريا الشمالية، وصفه دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء بالمجلس بأنه "استفزاز".

وطالبت كل من الولايات المتحدة، وألبانيا، وفرنسا، وإيرلندا، واليابان، والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، كوريا الشمالية "بالامتناع عن أي عمل جديد يزعزع الاستقرار",

لكن كوريا الشمالية تجاهلت الدعوة وواصلت تجاربها الصاروخية التي تجددت، الإثنين الماضي.