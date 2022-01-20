بالزي المغربي.. دنيا بطمة تخطف الأنظار في آخر ظهور

تألقت الفنانة المغربية دنيا بطمة في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بالزي المغربي الأحمر المميز، ولاقت تفاعل كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ومن أبرز التعليقات: يجنن - الأحمر يليق بك.

وطرحت المطربة دنيا بطمه أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة".

أغنية دنيا بطمة "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.