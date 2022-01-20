ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية في البحيرة

حملات تموينية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين .

حملات تموينية في البحيرة

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع التموين ومباحث التموين بالبحيرة وجهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة ومراقبة الأغذية والطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة بوادي النطرون بحملات مرورية أسفرت عن ضبط الآتى:-

- ١٥١ كجم ما بين لحوم مفرومة وكبدة ولحوم مجمدة بإحدى الثلاجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

ـ ٥ كيلو سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمى بأحد الأكشاك

ـ ٥ كيلو كبده مجمده و٣ ك لحم مفروم و ٢٠ ك سمك بلطى جميعهم غير صالح للاستخدام الادمى داخل ثلاجة مجمدات و التحفظ على أسماك رنجة مدخنة بإجمالي ٤٦١ كجم

ـ كمية من الكفتة المتبلة بأحد المطاعم غير صالحة للاستخدام الآدمى

ـ ٦ كجم سلامى بقرى وشرائح مطهى ومدخن بيف هوت دوج جميعهم منتهى الصلاحية بأحد المطاعم

ـ ٢٧٢٠ كجم عسل أسود وكذا ٢٩٤٠ كجم عسل نحل غير صالحة للاستخدام الآدمي

ـ ٦٢٥ كجم بسلة مجمدة و كذا ١٧٥ كجم بامية مجمدة منتهية الصلاحية و١٧ كجم ملوخيه خضراء وفراولة لا يوجد عليها أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

ـ كما تم تحرير ٤ محاضر جنحة مخالفة اشتراطات نظافة صحية

ـ تحرير ٤ محاضر جنح مخالفة عدم حمل شهادات صحية.

ـ تحرير ٤ محاضر بيئة لسوء حالة بيئة العمل بأحد المطاعم.

- تحرير ٣ محاضر لمعارض سيارات عدم الإعلان عن الأسعار وعن مواصفات السيارات المعروضة

- تحرير محضرين محلات ذهب لعدم وجود دفتر فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين .

- تحرير محضرين محلات بيع موبايلات لعدم الإعلان عن الأسعار .

- تحرير ٣ محاضر لمحلات مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة البيع والاسترجاع وعدم وجود دفتر فواتير ضريبيه.