عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التخطيط والمالية الموحد فى المقدمة.. 3 مشاريع قوانين أمام النواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي علي 3 مشاريع قوانين  بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد و مشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، إضافة الى مشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

كما يناقش مجلس النواب طلبات مناقشة عامة لعدد من النواب:

طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من:

1- العضو مجدي ملك و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.
2-العضو جيهان البيومي و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي.
3-العضو نشوى الشريف وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية.
4- العضو عاطف المغاوري وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون.
5 - العضو آيات الحداد وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.

 

و يشهد المجلس الاحد أخذ الرأي النهائي على:

1) مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
2) مشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
3) مشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.


ويناقش عدد من  تقارير اللجان:


1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

 

و يشهد الاثنين مناقشة تقارير اللجان:


1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

مجلس النواب وزير المالية الصناعة المصرية ترشيد استهلاك المياه شركة الاتحاد العربى للنقل البري اقتصاد

ترشيحاتنا

ضوابط بناء الأسرة.. عنوان خطبة الجمعة اليوم والتليفزيون ينقلها من كفر الشيخ

التركيز على إدارة الخطة الاستثمارية.. التنمية المحلية تنظم 4 دورات تدريبية غدا

أخبار السيارات| أبرز السيارات الكورية اعتمادية في مصر.. أرخص السيارات الصينية بالسوق السعودي.."قفاز فريد من نوعه" لمحبي الدراجات النارية 

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

مواجهة خطيرة في الفضاء تقود إلى الدمار.. تفاصيل

وزير المالية: توافر السلع دلالة قوية على النمو الاقتصادي..الصحة: تأثير خطير لـ أوميكرون على غير المطعمين باللقاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

بعد استغاثة سيدة من شقيقيها.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ