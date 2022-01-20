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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تبطين الترع

الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتبطين الترع في البحيرة بتكلفة 105 ملايين جنيه

محافظ البحيرة يتفقد
محافظ البحيرة يتفقد مشروع تبطين الترع في مركز إتياي البارود

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

وأشار إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي .

ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية في البحيرة

مشروع تبطين الترع في مركز إتياي البارود 

 

أوضح محافظ البحيرة، أنه تم خلال الثلاثة أعوام الماضية وبدعم وتوجيهات  الرئيس الذى يولي المحافظة إهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع، لتنفيذ أكثر من 3528 مشروع على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تتجاوز 72 مليار جنيه حيث تم الإنتهاء من 2844 مشروع بتكلفة 38 مليون جنيه وجارى العمل بعدد 684 مشروع بتكلفة 34 مليار جنيه.

 

جاء ذلك خلال جولته اليوم الخميس، بمركز ومدينة إيتاى البارود لتفقد وافتتاح 4 مشروعات تتجاوز قيمتها 105 مليون جنيه، بدء الجولة يتفقد ترعة جانبية الشرقيه فم ساحل مرقص أول طريق التوفيقية شبراخيت بمركز ايتاى البارود بطول 13 كم والجاري تبطينها بتكلفة إجمالية 54 مليون جنية وتم تبطين 2.5  ومن المقرر الانتهاء منها فى 14/9/2022م، مشيرا ان البحيرة مخصص لها خلال ١٧٠٠ كم تبطين خلال المرحلة الحالية منهم ٦٢٥ كم بالمرحلة الأولى تم الانتهاء من تنفيذ ٣٦٢ كم بتكلفة ١.١ مليار جنيه.

وأكد المحافظ على أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف والذى يأتى من أولويات المحافظة لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع دون عوائق وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن البحيرة وضعت خطة عاجلة للحفاظ على مياه نهر النيل واستثمار المياه بشكل أمثل بكونها محافظة زراعية من الدرجة الأولى وذلك من خلال تبطين الترع بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، والمهندس محمد هلال وكيل وزارة الرى، أكرم بدوى نائب رئيس مدينة إيتاى البارود، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية. 

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