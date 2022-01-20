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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطلها لاعب أرسنال.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا فى أزمة مراهنات

فريق آرسنال
فريق آرسنال

أفادت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيقا في أزمة مراهنات بطلها لاعب ضمن صفوف فريق أرسنال.

وذكرت التقارير الإعلامية أن صناع المراهنات أبلغوا الاتحاد الإنجليزي عن وجود مبلغ غير معتاد من المال وُضع على لاعب من أرسنال ليتلقى بطاقة صفراء خلال إحدى المباريات خلال مشاركته ضمن منافسات بطولة البريميرليج.

واشارت الى ان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على دراية بالقضية ويتم التحقيق فيها فى الوقت الراهن تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الصارمة حيال ذلك.

واوضحت التقارير أنه تم الاتفاق على إخفاء هوية لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لحين انتهاء التحقيقات لأسباب تتعلق بالخصوصية.

أضافت التقارير أن 16 لاعبا فى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي حصلوا على بطاقات صفراء خلال الموسم الجاري. وجاء أبرزهم الثنائى جرانيت تشاكا وألبرت لوكونجا وهما الأكثر حصولا ب 4 بطاقات صفراء خلال الموسم الحالي.

ويلتقى مساء اليوم الخميس فريق أرسنال نظيره فريق ليفربول ضمن منافسات بطولة الكابيتال وان فى دور نصف النهائي.

ويحتل فريق أرسنال بقيادة ميكل أرتيتا المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى الانجليزى برصيد 35 نقطة
 

الاتحاد الانجليزي أرسنال تشاكا ليفربول الكابيتال وان الدوري الإنجليزي

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