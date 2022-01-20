التموين: بدأ الاوكازيون الشتوى 7 فبراير ولمدة شهر

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، إن الاوكازيون الشتوى لعام ٢٠٢٢ يبدا اعتباراً من ٧ فبراير ويستمر لمدة شهر.

وأضاف "عبد المنعم"، خلال لقائة ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن الاوكازيون يعتبر فرصة للمواطن حتى يحصل على احتياجاتة من هذا الوقت بأسعار مخفضة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، إلى أن التخفيضات داخل الاوكازيون تصل إلى ٥٠٪، وفى نفس الوقت يتخلص التاجر من البضاعة الموجودة لديه.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، أن هذه الفترة تعد رواج للتجارة الداخلية، منوهاً إلى أنه يتم التأكيد من عمل تخفيضات حقيقة وغير وهمية من خلال السعر الاصلى للمنتج والسعر بعد التخفيض.