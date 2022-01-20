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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحان الدراسات والحاسب بدون شكاوى

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

أدى طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية، الامتحان اليوم، في مادة الدراسات الإجتماعية، ومادة الحاسب الآلي.

كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، الامتحان اليوم، في مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده، والتربية الفنية، والحاسب الآلي.

وشهدت لجان الامتحانات بالمعاهد الأزهرية، هدوءا تاما دون أي شكاوى من أسئلة الامتحانات أو رصد حالات غش تخل باستقرار العملية الامتحانية.

مواعيد امتحانات المعاهد الأزهرية

حدد الأزهر الشريف، مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وبالنسبة إلى مواعيد امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية الابتدائية، فقد بدأت يوم السبت 8 يناير 2022 للفصل الدراسي الأول، ويوم السبت الموافق 7 مايو 2022 للفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني في يوم السبت 17 يوليو.

بينما كانت  امتحانات النقل بالمعاهد الإعدادية يوم السبت الموافق 8 يناير 2022 للفصل الدراسي الأول، ويوم السبت الموافق 7 مايو 2022 للفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني في يوم السبت 17 يوليو.

 

أما امتحانات النقل بالمعاهد الثانوية الأزهرية، فتبدأ يوم الإثنين 24 يناير 2022 للفصل الدراسي الأول، ويوم السبت 14 مايو للفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني يوم السبت 16 يوليو.

الأزهر امتحانات القران الكريم المعاهد الأزهرية الشهادة الإعدادية الامتحانات اسئلة الامتحانات

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