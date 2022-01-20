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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال 15 يومًا من 2022.. "تموين سوهاج" تُحرر 1129 محضرًا تموينيًا

صدى البلد

أكد المهندس محمد ابراهيم إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من العام الجديد 2022م.

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وأكد "إبراهيم" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه تم تحرير 1129 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من العام الجديد، حيث تم تحرير 971 محضرًا تموينيًا في مجال المخابز تنوعت بين (نقص وزن - وعدم انتظام سجلات - وعدم الاحتفاظ بميزان - وغلق - ومواصفات - تصرف - عدم إعطاء بون صرف).

 

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم تحرير 158 محضرًا تموينيًا في مجال الأسواق تنوعت بين (مجهولة المصدر - سكر - انتهاء صلاحية - غش تجاري - موارد بترولية - عدم حمل شهادة صحية).

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وحُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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