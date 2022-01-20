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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية في الجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية وشرطه المرافق وادارات البيئة والطب البيطري و التموين ومراقبة الصحة والأغذية حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والأسواق بحي الطالبية للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات. 

وذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم و الأسواق والمحال للتأكد من سلامه الأغذية المقدمة للمواطنين . 


حيث اسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية بشارع ترسا بحي الطالبية  وذلك بعد ضبط لحوم   مجهولة المصدر ودواجن غير صالحه للاستخدام الادمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية وقد تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة أشرف تامر رئيس حي الطالبية . 


وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس . 

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