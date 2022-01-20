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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اشتراطات الاستقالة الصريحة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.. تعرف عليها

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

قد يتعرض عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، لأمر طارئ في حياته يضطره لتقديم استقالته من التدريس في جامعة الأزهر، ولهذا نوضح في هذا التقرير الاشتراطات الصريحة لتقديم استقالة عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر. 

في البداية يقدم عضو هيئة التدريس استقالته مذكورا الاسم الرباعي والتوقيع بخط واضح ومرفقا لها ما يفيد اثبات الشخصية أو سند وكالة مقدم الطلب في حالة تقديم الطلب من وكيل عنه مع إرفاق ما يثبت شخصية الوكيل. 

ويشترط لقبول الاستقالة ألا يكون الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي الخدمة إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته إلى طلبه المعلق على شرط أو المقترن بقيد

وتعرض الاستقالة على مجلس القسم والكليةالمختصين في أول انعقاد لهما بعد تقديم طلب الاستقالة لأخذ رأيهما
ترسل أوراق الاستقالة مشفوعة برأي مجلس القسم والكلية إلى إدارة الموارد البشرية بالجامعة. 

وتعد إدارة الموارد البشرية بالجامعة مذكرة بيان بالحالة الوظيفية لعضو هيئة التدريس المعروضة حالته مع بيان ما إذا كانت عليه أي مديونيات من عدمه. 

ويكون الاختصاص لمجلس الجامعة بإصدار قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس للاستقالة الصريحة بناء على عرض رئيس الجامعة. 

ويصدر قرار إنهاء الخدمة بقرار تنفيذي من رئيس الجامعة اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على قبول الاستقالة

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