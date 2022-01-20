رسالة هامة من رئيس جامعة حلوان للطلاب أثناء الامتحانات

وجه الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، رسالة هامة لجميع منتسبي الجامعة سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وناشد الدكتور مهدي، بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين و العاملين .

وأشار الدكتور ممدوح الى ضرورة الحفاظ على المسافات الامنة والابتعاد عن التزاحم وأن نحافظ على قواعد التباعد الاجتماعي، بالاضافة إلى المحافظة على إرتداء الكمامه دائمآ وعدم خلعها ف أى وقت.

ولفت القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إلى ضرورة تعاون الجميع للحفاظ على صحة وسلامة منتسبي جامعة حلوان.

جدير بالذكر انه قد عقدت جامعة حلوان ورشة العمل بعنوان «كيف تختار مجلة مناسبة لنشر أبحاثك»، والتى نظمها مركز دعم البحث العلمى بالجامعة عبر تطبيق zoom، ويأتى هذا انطلاقاً من حرص الجامعة على النهوض بكل ما يتعلق بالبحث العلمي.

وأقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

أدار ورشة العمل الدكتورة أماني السيد عضو المكتب التنفيذى لمركز دعم البحث العلمي، وحاضر بها الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان، ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان.