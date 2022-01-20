خبير مشروعات : العالم يقف احترامًا أمام التجربة المصرية في التنمية..فيديو

قال المهندس محمد حافظ، خبير المشروعات والتنمية العقارية، إن مياه الشرب تمر بثماني مراحل للتنقية، مؤكدا انه تم تطوير البنية التحتية لمياه الشرب بطريقة عظيمة.

وأضاف محمد حافظ، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الاستثمارات في العاصمة الإدارية غير مسبوقة.

وتابع محمد حافظ، ان مشاريع الإسكان الاجتماعي والمتوسط لم تحدث في تاريخ مصر، مؤكدا أن الرئيس يبذل مجهودا غير عادي ويتابع كل كبيرة وصغيرة.

التنمية .

وأشار خبير المشروعات والتنمية العقارية إلى أن العالم يقف احتراما أمام التجربة المصرية في التنمية.



