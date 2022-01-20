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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر أمام كوت ديفوار.. التاريخ ينصف الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية

مصر وكوت ديفوار 2008
مصر وكوت ديفوار 2008

يصطدم منتخب مصر الأول لكرة القدم  لمواجهة كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2021.

 

وجاءت تلك المواجهة بعدما احتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة، فيما تصدر أفيال كوت ديفوار المجموعة الخامسة.

 

تاريخ مواجهات مصر أمام كوت ديفوار

بدأت المواجهات بين المنتخبين في كأس أمم إفريقيا في نسخة عام 1970 لتحديد المركزين الثالث والرابع وحينها فاز الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف.

 

المواجهة الثانية جاءت في نسخة 1974 في دور المجموعات وفاز منتخب مصر بهدفين دون رد.

أما المواجهة الثالثة فجاءت في نسخة 1980 وفي دور المجموعات كذلك وكرر الفراعنة انتصارهم وتلك المرة بهدفين لهدف.

 

وفي نسخة عام 1984 كانت مواجهة جديدة في دور المجموعات وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

أما في عام 1986 والبطولة التي توجت بها مصر فاز منتخب مصر بهدفين دون رد في دور المجموعات.

 

وفي نسخة 1990 كان الانتصار الأول لكوت ديفوار وبثلاثة أهداف لهدف وهي البطولة التي شارك فيها منتخب مصر بالرديف للاستعداد لكأس العالم، وكانت تلك المواجهة في دور المجموعات كذلك.

وبعد ثماني سنوات التقى المنتخبان في نسخة 1998 وفي ربع النهائي فاز الفراعنة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

 

أما في نسخة 2006 التقيا مرتين، الأولى كانت في دور المجموعات وفاز منتخب مصر بثلاثة أهداف لهدف.

فيما جاءت المواجهة الثانية في النهائي وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف وظفر الفراعنة باللقب الخامس في تاريخهم.

أما المواجهة الأخيرة كانت في عام 2008 في نصف النهائي واكتسح منتخب مصر بجيله الذهبي أفيال كوت ديفوار بأربعة أهداف لهدف.

وإجمالا في كأس أمم إفريقيا التقى المنتخبان 10 مرات فازت مصر سبع مرات وتعادلا مرتين ولم يخسر الفراعنة سوى مرة وحيدة فقط.

 

وبشكل عام وفي كل البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية التقى المنتخبان 22 مرة فازت مصر 10 مرات وتعادلا في ست لقاءات وخسر الفراعنة في مثلها.

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