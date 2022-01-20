عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية: أكثر من ألف هزة أرضية في 2021.. ومتوقع زلزال مدمر بشرق المتوسط.. فيديو

الدكتور جاد القاضي،
الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والفيزيقية، إن الزلزال الأخير الذي شعر به المواطنون في مصر، كان على مسافة 60 كم تحت سطح الأرض وكان في جزيرة قبرص.

 

وأضاف جاد القاضي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن  الزلازل ليس لها خطورة على مصر لأنها كانت على مسافات بعيدة ولا يكون لها تبعات.

 

وتابع جاد القاضي، أن  زلزال 92  كان داخل الأراضي المصرية بمنطقة دهشور وكان زلزالا  صخريا والموجات في ذلك تنتشر بشكل أسرع، مؤكدا أن القاهرة أكثر مدينة تأثرت بشدة والخسائر الكبيرة نتيجة سلوك المصريين من التدافع، “المباني اللى وقعت كانت مباني حديثة”.

 

وأشار  رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والفيزيقية إلى انه “كل يوم بنسجل زلازل، والزلازل تحدث شبه يومي سواء في مصر أو خارجها مثل زلزال قبرص”.

 

منطقة شرق المتوسط

وأكد جاد القاضي، أن أكثر من 1000 هزة أرضية تمت في 2021، ومتوقع أن يحدث زلزال كبير بمنطقة شرق المتوسط. 

 

صدى البلد شرق المتوسط المصري المواطنين المعهد القومي للبحوث الفلكية

ترشيحاتنا

انفجار سيارتين مفخختين عند مدخل سجن أعضاء داعش بسوريا

رسالة مؤثرة من تامر أمين لصاحب التاكسي المحترق

من السبت .. الصحة: تحديث اشتراطات دخول مصر عبر المطارات والموانئ

وزير المالية : توافر السلع دلالة قوية على النمو الاقتصادي.. فيديو

حظر سير التوك توك بـ محور محمد أنور السادات وشارع الهرم ..صور

القومي لحقوق الإنسان ودمج توصيات منتدى شباب العالم على أجندة أعماله |تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

سقوط قتلى وانهيار مئات المباني.. انفجار هائل يهز دولة أفريقية

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

بعد استغاثة سيدة من شقيقيها.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

"صندوق الدنيا".. تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمها غدا

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

فيديو

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

موقف مضحك.. يحيى الفخراني يتصدر التريند بسبب "فأر" !

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ