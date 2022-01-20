رغم تحديات كورونا ..الإيسيسكو وقطر يبحثان سبل تطوير التعاون في المجال الثقافي

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، والشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، سبل تطوير التعاون بين الإيسيسكو ودولة قطر في المجال الثقافي.



وأفاد بيان للايسيسكو بأن المدير العام للمنظمة استعرض - خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس/ بالعاصمة القطرية الدوحة - الرؤية الجديدة للمنظمة، والإنجازات التي حققتها في الأعوام الماضية، والتوجهات الاستراتيجية التي قدمتها الإيسيسكو خلال انعقاد مجلسها التنفيذي، الذي استضافته مصر، في شهر ديسمبر 2021.



وأضاف البيان أن جرت مناقشة مقترحات التعاون بين الجانبين، من خلال تبني دولة قطر لعدد من المبادرات التي ستطلقها منظمة الإيسيسكو خلال عام 2022، والتي تهم مجالات تطوير الثقافة وجعلها رافدا من روافد التنمية في دول العالم الإسلامي، وتنظيم دورات تدريبية في مجال تثمين وحماية وصون التراث، وتسجيل المواقع الأثرية على قوائم الإيسيسكو للثراث بالعالم الإسلامي.



وأشار البيان إلى أن الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني ثمن ما تشهده منظمة الإيسيسكو من تطوير وتحديث لآليات عملها، ورؤيتها الجديدة المستشرفة للمستقبل، مشيدا بإعلان الإيسيسكو الدوحة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2021، وما شهدته هذه الاحتفالية من أنشطة ومبادرات، بالرغم من التحديات التي طرحتها جائحة كوفيد-19.