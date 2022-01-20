حظر سير التوك توك بـ محور محمد أنور السادات وشارع الهرم ..صور

شن حي الطالبية برئاسة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس الحي حملة مكبرة لتنفيذ قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة بحظر سير مركبات التوك توك حظرًا تامًا بنطاق محور محمد أنور السادات «ترسا سابقا» وشارع الهرم.

جاء ذك في اطار تنظيم حركة السير بالمحاور المرورية والشوارع الرئيسية والحيوية للاستفادة بما تم ضخه من استثمارات مالية كبيرة لإنشاء ذلك الشريان المروري الجديد.

واسفرت الحملة عن التحفظ علي المركبات المخالفة لحظر سيرها بمحور أنور السادات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالاشتراك مع شرطه المرافق بقيادة اللواء احمد قنديل والعقيد/هاني الحسيني رئيس مباحث شرطه المرافق بالجيزه.

وشدد رئيس الحي على تكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات التوك توك بمنتهي الحزم مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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