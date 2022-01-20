عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حظر سير التوك توك بـ محور محمد أنور السادات وشارع الهرم ..صور

مصادرة التكاتك
مصادرة التكاتك

شن حي الطالبية برئاسة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس الحي حملة مكبرة لتنفيذ قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة بحظر سير مركبات التوك توك حظرًا تامًا بنطاق محور محمد أنور السادات «ترسا سابقا» وشارع الهرم.

جاء ذك في اطار تنظيم حركة السير بالمحاور المرورية والشوارع الرئيسية والحيوية للاستفادة بما تم ضخه من استثمارات مالية كبيرة لإنشاء ذلك الشريان المروري الجديد. 

واسفرت الحملة عن التحفظ علي المركبات المخالفة لحظر سيرها بمحور أنور السادات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها  بالاشتراك مع شرطه المرافق بقيادة اللواء احمد قنديل والعقيد/هاني الحسيني رئيس مباحث شرطه المرافق بالجيزه.

قتلوا البراءة عشان "حلق".. التفاصيل الكاملة لخنق الطفلة "مكة" في الطالبية

جرائم الجيزة في ساعات.. عروس الطالبية ضحية العلاقة الحميمة وقاصر الوراق قتلها أبيها بسبب العشق الحرام وعجوز الهرم حياتها بـ 700 جنيه

وشدد رئيس الحي على تكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات التوك توك بمنتهي الحزم مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

271887249_3046510732269669_1092816818619562537_n
271887249_3046510732269669_1092816818619562537_n
271929897_3046511075602968_2609786158684359456_n
271929897_3046511075602968_2609786158684359456_n
271964493_3046510932269649_7178530517162299053_n
271964493_3046510932269649_7178530517162299053_n
271976242_3046511418936267_6200186900170923135_n
271976242_3046511418936267_6200186900170923135_n
271994868_3046510828936326_4337848931975778458_n
271994868_3046510828936326_4337848931975778458_n
272048886_3046511458936263_2622246477998649071_n
272048886_3046511458936263_2622246477998649071_n
272075459_3046511035602972_3848982212982681213_n
272075459_3046511035602972_3848982212982681213_n
272079895_3046510872269655_2116092989284716255_n
272079895_3046510872269655_2116092989284716255_n
272107711_3046511368936272_706477502340311699_n
272107711_3046511368936272_706477502340311699_n
272150933_3046509798936429_5118713654804508207_n
272150933_3046509798936429_5118713654804508207_n
272152936_3046510702269672_6831122906845754231_n
272152936_3046510702269672_6831122906845754231_n
272239084_3046511102269632_886715124204235581_n
272239084_3046511102269632_886715124204235581_n
الطالبية حي الطالبية مركبات التوك توك شارع الهرم محور محمد أنور السادات ترسا

موضوعات متعلقة

تجديد حبس مسن قتل ابنه بسبب إدمان المخدرات في الطالبية

ترشيحاتنا

حكم التعامل بفيزا المشتريات.. الإفتاء تحذر من معاملة ربوية لا تجوز

انفجار سيارتين مفخختين عند مدخل سجن أعضاء داعش بسوريا

رسالة مؤثرة من تامر أمين لصاحب التاكسي المحترق

من السبت .. الصحة: تحديث اشتراطات دخول مصر عبر المطارات والموانئ

وزير المالية : توافر السلع دلالة قوية على النمو الاقتصادي.. فيديو

حظر سير التوك توك بـ محور محمد أنور السادات وشارع الهرم ..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

سقوط قتلى وانهيار مئات المباني.. انفجار هائل يهز دولة أفريقية

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

بعد استغاثة سيدة من شقيقيها.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

"صندوق الدنيا".. تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمها غدا

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

فيديو

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

موقف مضحك.. يحيى الفخراني يتصدر التريند بسبب "فأر" !

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ