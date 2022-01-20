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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية : 12 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للقمح.. فيديو

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تكلفة القمح ستصل إلى 12 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للقمح، مشيرا إلى أن تكلفة رغيف الخبز اليوم وصلت إلى 78 قرشا. 

 

وأضاف محمد معيط، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن صافي الزيادة السكانية في مصر سنويا تصل إلى 2 مليون.

 

وتابع محمد معيط، وزير المالية، إن النمو الاقتصادي يعني  تنفيذ  مشروعات ضخمة بكل المجالات وتوفير فرص عمل، مؤكدا أن توفير السلع دلالة قوية على النمو الاقتصادي. 

 

تخفيض نسبة العجز بالموازنة الجديدة

وأكد وزير المالية، أنه نتوقع انخفاضا في نسبة العجز بالموازنة الجديدة ما بين 6.7 إلى 6.9%، مشيرا إلى انه حققنا فائض أولى لتغطية احتياجات الدولة الأساسية. 

 

صدى البلد مصطفى بكري وزير المالية فرص عمل الدكتور محمد معيط حقائق واسرار

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