رمضان درويش مديرا فنيا للجودو بنادي الزهور

أعلن نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش عن تولي رمضان درويش اللاعب الأولمبي وبطل العالم، مديرا فنيا للجودو بالنادي .

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لعملية إعادة هيكلة المنظومة الرياضية داخل نادي الزهور .



ويعتبر رمضان درويش واحدا من أبرز لاعبي الجودو المصري على مر التاريخ، حيث حقق العديد من الإنجازات على المستوى القاري والعالمي وشارك في ثلاث دورات أولمبية.

كما أنه بدأ في مجال التدريب خلال ممارسته للجودو، حيث افتتح أكاديمية خاصة كما استعانت به بعض الفرق العالمية في التدريب.

ويمتلك درويش سجل حافل بالانجازات كلاعب، استطاع ابن الغربية التتويج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط ثلاث دورات أعوام 2009 و 2013 و 2018 ، كما توج بالذهب الإفريقي تسع مرات وذهبية بطولة أوروبا المفتوحة مرتين ، وفضية نفس البطولة مرة واحدة.

كما توج رمضان درويش ببطولة الجائزة الكبرى للجودو ثلاث مرات وحصل على فضية الجائزة الكبرى خمس مرات.

ومن أبرز انجازاته كلاعب الفوز ببرونزية بطولة العالم عام 2009 ضمن منافسات وزن -100 كجم، كما حصل على المركز السابع في منافسات دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو عام 2016 كما شارك في منافسات أولمبياد لندن 2012 وطوكيو 2020.

وفي عام 2015 حصل لى فضية بطولة الماسترز كما حصل على برونزية نفس البطولة عام 2018، وتوج بذهبية بطولة العالم للشرطة بأبو ظبي عام 2017 ضمن منافسات وزن -100 كجم .

وحصل علي وسام الجمهوريه من الطبقة الأولى 3 مرات تقلدها أعوام 2017 و 2018 و 2019.