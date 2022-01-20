جامبيا تهزم تونس في الوقت القاتل وتتأهل لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

تلقى منتخب تونس الأول لكرة القدم خسارة قاتلة أمام منتخب جامبيا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وظلت المباراة بالتعادل السلبي حتى جاءت الدقيقة 92 التي أحرز فيها أبلي جالو هدف التقدم لجامبيا ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.

وبهذه النتيجة تأهل منتخبا مالي وجامبيا إلى ثمن نهائي كأس الأمم إضافة إلى تونس التي حسمت التأهل إلى نفس الدور كأفضل “توالت برصيد 3 نقاط”.

وأضاع سيف الدين الجزيري ركلة جزاء في الدقيقة 45+1 من مواجهة جامبيا في الجولة الثالثة، ليفوت على "نسور قرطاج" فرصة الفوز في المباراة المصيرية.