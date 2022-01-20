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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2021

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

انتهت منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لأمم أفريقيا 2021، والتي تقام خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

وتأهل 16 منتخبا إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

وجاءت مجموعات أمم إفريقيا كالتالي:

-المجموعة الأولى.. الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر

-المجموعة الثانية.. السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

-المجموعة الثالثة.. المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون

-المجموعة الرابعة.. نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو

-المجموعة الخامسة.. كوت ديفوار - الجزائر - سيراليون - غينيا الاستوائية

-المجموعة السادسة.. مالي - جامبيا - تونس - موريتانيا

نستعرض معا ترتيب مجموعات أمم إفريقيا

المجموعة الأولى

الكاميرون - 7 نقاط - سجل 7 - استقبل 3

بوركينا فاسو - 4 نقاط - سجل 3 - استقبل 3

كاب فيردي - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 2

إثيوبيا - 1 نقطة - سجل 2 - استقبل 6

المجموعة الثانية

السنغال - 5 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

غينيا - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 2

مالاوي - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 2

زيمبابوي - 3 نقاط - سجل 3 - استقبل 4

المجموعة الثالثة

المغرب - 7 نقاط - سجل 5 - استقبل 2

الجابون - 5 نقاط - سجل 4 - استقبل 3

جزر القمر - 3 نقاط - سجل 3 - استقبل 5

غانا - 1 نقطة - سجل 3 - استقبل 5

المجموعة الرابعة

نيجيريا - 9 نقاط - سجل 6 - استقبل 1

مصر - 6 نقاط - سجل 2 - استقبل 1

السودان - نقطة واحدة - سجل 1- استقبل 4

غينيا بيساو - نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 3

المجموعة الخامسة

كوت ديفوار - 7 نقاط - سجل 6 - استقبل 3

غينيا الاستوائية - 6 نقاط - سجل 2 - استقبل 1

سيراليون - نقطتان - سجل 2 - استقبل 3

الجزائر - 1 نقطة - سجل 1 - استقبل 4

المجموعة السادسة

مالي - 7 نقاط - سجل 4 - استقبل 1

جامبيا - 7 نقاط - سجل 3 - استقبل 1

تونس - 3 نقطة - سجل 4 - استقبل 2

موريتانيا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 7

 

أمم إفريقيا 2021 الكاميرون السنغال المغرب نيجيريا

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