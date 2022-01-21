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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أبرز السيارات الكورية اعتمادية في مصر.. أرخص السيارات الصينية بالسوق السعودي.."قفاز فريد من نوعه" لمحبي الدراجات النارية 

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

أبرز السيارات الكورية اعتمادية في مصر .. صور

يمتلك الصانع الكوري الجنوبي تاريخ مميز في عالم السيارات، نسبة إلى الإصدارات القوية والفئات المتنوعة، والتي تقدم داخل الأسواق العالمية والعربية وعلى رأسها السوق المصري، حيث اكتسبت العلامات التجارية التابعة للعملاق الكوري سمعة طيبة نظرًا لاعتماديتها، إلى جانب التصميمات الخارجية الخاصة بكل اصدار، بالإضافة إلى التقنيات الداخلية أيضا.

 

أرخص السيارات الصينية في السوق السعودي موديل 2022 .. صور

استطاع الصانع الصيني ان يعزز من تواجده داخل السوق السعودي، وذلك عبر باقة متنوعة من الموديلات، مثل فئة الكروس اوفر، والـ SUV الرياضية، ومجموعة الهاتشباك والسيدان الشهيرة، بالإضافة إلى التقنيات الخاصة بكل علامة تجارية، بينما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة ضمن هذه المقاومات.

 

"قفاز فريد من نوعه" .. لمحبي الدراجات النارية تقنية جديدة لتدفئة اليدين

يضم عالم الدراجات النارية الكثير من التقنيات، سواء كانت فنية مثل منظومة المحركات والتصميم الهيكلي الخاص بكل اصدار وعلامة تجارية ، بينما تتخذ إجراءات السلامة والأمان جانب كبير من الاهتمام أيضا.

 

للعائلة العمانية .. هوندا اوديسي موديل 2022 |صور

تعتبر السيارة هوندا اوديسي موديل 2022 من ابرز الإصدارات ذات الطابع العائلي لما تحتويه من مساحة داخلية تتسم بالرحابة، بينما تقدم داخل السوق العماني عبر باقة من التجهيزات، سواء كانت من ناحية التقنيات الفنية، او برامج دعم قائد المركبة، بالإضافة إلى أنظمة الحماية والأمان.

 

تبدأ من 235 ألف جنيه.. تويوتا بيلتا موديل 2022.. صور

تقدم شركة تويوتا العديد من الموديلات داخل السوق العالمي والمصري، والتي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية SUV، والكروس اوفر، والهاتشباك، والسيدان، ومنها النسخة الجديدة "بيلتا" والتي تنطلق عبر فئتين من التجهيزات.

اخبار السيارات أسعار ومواصفات السيارات الصانع الكوري الدراجات النارية السوق العماني تويوتا

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أخبار السيارات| أبرز السيارات الكورية اعتمادية في مصر.. أرخص السيارات الصينية بالسوق السعودي.."قفاز فريد من نوعه" لمحبي الدراجات النارية 

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