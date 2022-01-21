أخبار السيارات| أبرز السيارات الكورية اعتمادية في مصر.. أرخص السيارات الصينية بالسوق السعودي.."قفاز فريد من نوعه" لمحبي الدراجات النارية 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

يمتلك الصانع الكوري الجنوبي تاريخ مميز في عالم السيارات، نسبة إلى الإصدارات القوية والفئات المتنوعة، والتي تقدم داخل الأسواق العالمية والعربية وعلى رأسها السوق المصري، حيث اكتسبت العلامات التجارية التابعة للعملاق الكوري سمعة طيبة نظرًا لاعتماديتها، إلى جانب التصميمات الخارجية الخاصة بكل اصدار، بالإضافة إلى التقنيات الداخلية أيضا.

استطاع الصانع الصيني ان يعزز من تواجده داخل السوق السعودي، وذلك عبر باقة متنوعة من الموديلات، مثل فئة الكروس اوفر، والـ SUV الرياضية، ومجموعة الهاتشباك والسيدان الشهيرة، بالإضافة إلى التقنيات الخاصة بكل علامة تجارية، بينما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة ضمن هذه المقاومات.

يضم عالم الدراجات النارية الكثير من التقنيات، سواء كانت فنية مثل منظومة المحركات والتصميم الهيكلي الخاص بكل اصدار وعلامة تجارية ، بينما تتخذ إجراءات السلامة والأمان جانب كبير من الاهتمام أيضا.

تعتبر السيارة هوندا اوديسي موديل 2022 من ابرز الإصدارات ذات الطابع العائلي لما تحتويه من مساحة داخلية تتسم بالرحابة، بينما تقدم داخل السوق العماني عبر باقة من التجهيزات، سواء كانت من ناحية التقنيات الفنية، او برامج دعم قائد المركبة، بالإضافة إلى أنظمة الحماية والأمان.

تقدم شركة تويوتا العديد من الموديلات داخل السوق العالمي والمصري، والتي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية SUV، والكروس اوفر، والهاتشباك، والسيدان، ومنها النسخة الجديدة "بيلتا" والتي تنطلق عبر فئتين من التجهيزات.