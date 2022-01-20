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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص السيارات الصينية في السوق السعودي موديل 2022 .. صور

ارخص السيارات الصينية
ارخص السيارات الصينية في السوق السعودي موديل 2022

استطاع الصانع الصيني ان يعزز من تواجده داخل السوق السعودي، وذلك عبر باقة متنوعة من الموديلات، مثل فئة الكروس اوفر، والـ SUV الرياضية، ومجموعة الهاتشباك والسيدان الشهيرة، بالإضافة إلى التقنيات الخاصة بكل علامة تجارية، بينما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة ضمن هذه المقاومات.

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5 سيارات كروس أوفر موديل 2022 بالسوق المصري.. صور

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5 سيارات عائلية داخل السوق السعودي موديل 2022 .. صور

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ارخص 5 سيارات صينية داخل السوق السعودي موديلات 2022.

 

شيري اريزو 3 موديل 2022 

1 – شيري اريزو 3 موديل 2022 

 

دعمت السيارة شيري اريزو 3 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 107 حصانا، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 من في غضون 13 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة شيري اريزو 3 موديل 2022 داخل السوق السعودي من 42.100 و 44.500 ريال.

 

ام جي 5 موديل 2022 

2 – ام جي 5 موديل 2022 

 

دعمت السيارة ام جي 5 موديل 2022 محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، قادر على انتاج 112 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة CVT، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، اما عن التصميم الخارجي فتضم السيارة مصابيح امامية حادة المظهر، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، وفتحة سقف كهربائية للفئة عالية التجهيز.

 

ويتراوح سعر السيارة ام جي 5 موديل 2022 بين 47.900 و 59.975 ريال سعودي.

 

شيري تيجو 2 موديل 2022 

3 – شيري تيجو 2 موديل 2022 

 

تأتي السيارة شيري تيجو 2 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4200 متر للطول، وبعرض يبلغ 1760 متر، و 1570 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2555 متر، وتستمد السيارة اوامر التسارع من ناقل حركة اوتوماتيكي، يعمل مع محرك بقوة 106 حصانا، وعزم دوران 135 نيوتن/متر.

 

وتقدم السيارة شيري تيجو 2 موديل 2022 بالسوق السعودي بداية من 44.900 ريال إلى 57.500 ريال.

 

شانجان السفن موديل 2022 

4 - شانجان السفن موديل 2022 

 

زودت النسخة شانجان السفن موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 105 حصانا، وعزم دوران يبلغ 145 نيوتن/متر، مع علبة تروس اوتوماتيكية "جر امامي"، كما تضم السيارة فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، مع حساسات ركن خلفية، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

 

 

وتبدأ أسعار السيارة شانجان السفن موديل 2022 من 37.835 ريال إلى 42.435 ريال سعودي.

 

 بايك X35  موديل 2022 

5 – بايك X35  موديل 2022 

 

تمتلك السيارة ترتكز السيارة بايك X35  موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.560 متر، مدعومة بجنوط رياضية، مع شبكة امامية مزدوجة اسقل غطاء المحرك والصادم الامامي، واطلالة خارجية من فئة الكروس اوفر، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 116 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة اوتوماتيكي السرعات.

 

ويتراوح سعر السيارة بايك X35  موديل 2022 داخل السوق السعودي بين 52,888 ريال و 59,788 ريال.

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