عصام مرعي: أبناء ميت عقبة يمرون بأفضل مستوياتهم الفنية

أكد عصام مرعي، لاعب الزمالك السابق، أن مباراة القمة المُقبلة أمام الأهلي، لها حسابات خاصة ولا تخضع لأي مقاييس فنية يمر بها الفريقين.

قال عصام مرعي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أبناء ميت عقبة يمرون بأفضل مستوياتهم الفنية، ولكن هذا لن يكون كافيًا ف مواجهة الأهلي، لا سيما وأن مباريات القمة دائمًا ما تكون خارج التوقعات.

وأضاف، على لاعبي الزمالك استغلال ارتفاع معنويات لاعبيه والحالة الفنية التي يمرون بها، في مواجهة الأهلي واللعب من الدقيقة الأولى لتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز.

وشدد مرعي على أن ناصر منسي وخوان بيزيرا وعدي الدباغ بمثابة الثلاثي الهجومي الأقوى داخل الزمالك.

وأتم عصام مرعي تصريحاته قائلًا، الزمالك أعطى درس لكل منتقديه في الموسم الحالي، بعدما استبعده الكثيرون من المنافسة على لقب الدوري، وانحصارها بين فريقي الأهلي وبيراميدز.