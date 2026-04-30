شبانة: مونديال الناشئين 2026 في قطر عودة الروح الكروية للنسيج العربي

أبدى الإعلامي محمد شبانة سعادته بإعلان استضافة قطر لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، مشيرًا إلى أهمية الحدث.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "كنت في قمة السعادة عند قراءة خبر إعلان استضافة قطر لكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، فهي بطولة كبيرة".

وأضاف:"قطر تستضيف هذه البطولة للمرة الثانية، وستستمر في استضافتها حتى عام 2029 بمشاركة 48 منتخبًا".

وتابع: "لا توجد مقارنة بين أي كأس عالم يُقام في قطر وأي دولة أخرى مثل أمريكا، فالأجواء في قطر لها طابع خاص".

واختتم تصريحاته قائلًا: "قطر ستعود إليها الروح من جديد باستضافة كأس العالم تحت 17 عامًا، والمترو هناك ببلاش مش زي أمريكا الأسعار هناك ارتفعت بشكل مبالغ فيه وجميع المنتخبات ستعاني في أمريكا".