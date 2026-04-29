«شبانة»: «شابوه للخطيب» قدّم كرئيس للأهلي ما لم تقدّمه إدارة كرة في تاريخ مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حقق العديد من الإنجازات التي لم تتحق في إدارة أي ناد بمصر.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "محمد مرجان كتب منشورًا البعض اعتبره فيه إسقاط على محمود الخطيب، لكن أنا استبعدت ده، خاصة أن في منشورات تانية له كان بيشكر فيها الخطيب".

وأضاف: "مرجان خرج بعد كده وأكد إن منشوره لا يقصد به الأهلي أو الإدارة، وده بيوضح إن الموضوع تم تضخيمه بدون داعٍ".

وتابع: "أنا بقول للخطيب: شابوه، لأن اللي عمله مع مجلسه الحالي أو السابق لم يتحقق في أي نادٍ جماهيري في مصر، من حيث إنشاء فروع جديدة وشركات واستثمارات قوية".

وواصل: "مش منطقي إن بعض أعضاء النادي يطالبوا بلجنة إنقاذ، في الوقت اللي الأهلي فيه مسيطر على بطولات ألعاب الصالات بشكل كامل".

وأشار إلى: "العيب مش في الناس اللي بتهاجم، لكن في الأهلي نفسه لأنه مش بيبرز إنجازاته بشكل كافٍ، في حين إن أي نادٍ بيحقق بطولة بيحتفل ويُظهر نجاحاته".

واختتم قائلًا:"الأهلي يضم لاعبين على أعلى مستوى ودوليين، لكن المشكلة الحقيقية في المدرب الضعيف، ودي الأزمة الأساسية حاليًا".