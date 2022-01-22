عمرها 40 مليون سنة.. حكاية حفريات وادى الحيتان التي أذهلت العالم بالفيوم

يعد وادي الحيتان في الفيوم موقع استثنائي لدراسة الحياة القديمة نظراً لوجود عدد كبير من الحفريات تصل إلى أكثر من 400 حفرية للهياكل العظمية للحيتان التي عاشت منذ أكثر من 40 مليون سنة.

عروس البحر

ليست الحيتان وحدها ولكن كان هناك عروس البحر وأسماك القرش وأحياء بحرية أخرى، وتعد المنطقة هي الأكثر عدداً وتركيزاً وجودة الحفريات مقارنة بمواقع أخرى حول العالم، وكذلك وجودها في مناطق محمية.

وادي الحيتان يقع داخل محمية وادي الريان والتي تغطي مساحة 1759 كيلومتراً بمحافظة الفيوم على بعد 150 كيلومتر من القاهرة بمصر.

40 مليون سنة

يشمل وادي الحيتان 10 هياكل كاملة لحيتان كانت تعيش في تلك المنطقة قبل نحو 40 مليون سنة، حيث كانت جزءاً من محيط كبير يشمل شمال إفريقيا، وفي العام 2005م تم تصنيف منطقة وادي الحيتان كمنطقة تراث عالمي واختارتها اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي لهياكل الحيتان.

أشباه الإنسان الأول

يقول سعد خليل مرشد سياحى: بأنه بجوار جبانة الحيتان الهائلة هناك تصور الآن لضم منطقة اسمها جبل قطراني شمال محمية قارون إلى وادي الحيتان لتصبح محمية (طبيعية ـ ثقافية), إذ أن فيها بقايا أشباه الإنسان الأول وهياكل أسلاف الفيل والحيوان الثديي ثنائي القرون المعروف باسم الأرسينوثيرام، وطبقا للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، يعد جبل قطراني هو السجل الكامل للثدييات البائدة في إفريقيا.

كما يعد تنوع البيئة الحيوانية به عاملا أساسيا في فهم تطور العديد من المجموعات الثديية بالقارة (يحتوي على 40 جنسا و 75 نوعا بينها ـ كما قلنا ـ نوعين من أشباه الإنسان), وبالإضافة إلى موقع جبل قطراني هناك ـ كذلك ـ مدينة ماضي الأثرية، وتلك المناطق الواقعة شمال وادي الحيتان تنتظر ـ هي الأخرى ـ قرارا دوليا بتحويلها إلى مناطق تراث عالمي ثقافي وطبيعي.

أسنان القرش

وأضاف سيد الشورة مدير عام أثار الفيوم: بأنه تم تمهيد لمدقات وطريق ترابي بطول 38 كيلو متراً وترسيم الطرق المؤدية للوادي وتأمينها وإعداد اللوحات الإرشادية وتوفير دورات مياه وكافتيريا تعرض منتجات تعبر عن الوادي يمكن للزوار اقتناؤها، وقد استخدمت خامات المكان مثل الفخار والطمي وحبال من تيل النخيل في صنع لوحات إرشادية وترسم الطرق داخل الوادي وحول مواقع هياكل الحيتان. كما تم عمل هيكل مصغر لحوت الباسيلوسورس وأسنان القرش، وإعداد متحف مفتوح لعرض الحيتان بصورة متميزة تتيح للزائرين رؤيتها وعدم المساس بها في آن واحد.

بحر تيث

أما الدكتور نبيل حنظل مستشار السياحة بالفيوم قال أن وادي الحيتان يشتهر بوجود حفريات حيتان كاملة كانت تعج بها المنطقة قبل 40 مليون سنة عندما كان الوادي يقع تحت محيط ضخم (بحر تيث) بالإضافة إلى حفريات بحرية عديدة يمكن رؤيتها في المتحف المفتوح الذي يتيح للزائرين إمكانية رؤية الحيتان وعدم المساس بها لحمايتها.

ويضيف أحمد عبد العال مدير عام منطقة أثار الفيوم السابق ، بأن وادي الحيتان بيئة طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض مثل الغزال الأبيض والغزال المصري وثعلب الفنك وثعلب الرمل والذئب والطيور المهاجرة النادرة، مثل صقر شاهين وصقر الغزال والصقر الحر والعقاب النسارى وأنواع أخرى من الطيور المهاجرة، مثل أنواع البط والسمان والتفلق وأنواع البلشون والعنز وغيرها. ومن النباتات البرية مثل: الأتل - الرطريط الأبيض - العاقول - السمار - الغاب - البوص - الغردق - الحلفا وغيرها.

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