أخبار التعليم| البحث العلمي: برنامج لتعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون.. تفاصيل.. وراء كل كتاب حكاية.. ندوة عبر تطبيق زووم بحقوق عين شمس..غدا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



22 فبراير.. إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة الأولمبية.. تفاصيل

اعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن المسابقة الاولمبية التى اعلنت عنها وزارة التعليم العالى والتى سوف تقام فى مجال الانترنت وفى كافة الصناعات المصرية والمشروعات القومية القائمة فى كافة قطاعات الدوله مثل ( قطاع التعليم - التعليم العالى و البحث العلمى - قطاع الزراعة - قطاع الصحة … ) ، وذلك لطلاب وخريجى الجامعات المصريه تحت اشراف اساتذة الجامعات.

البحث العلمي: برنامج لتعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون.. تفاصيل

اعلنت اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج لتعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون وذلك فى اطار التعاون مع المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط SESAME للأغراض السلمية>

وراء كل كتاب حكاية.. ندوة عبر تطبيق زووم بحقوق عين شمس ..غدا

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التحكيم بالكلية فى إطار الموسم الثقافى ندوة عبر تطبيق زووم بعنوان وراء كل كتاب حكاية "أضواء حول المكتبة غير الملائمة" .

صيدلة حلوان تعقد ويبنار دولي حول التحكم في سمية البكتريا .. الاثنين

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إن الكلية تحرص على استقدام كبار العلماء في المجالات البحثية التي تخدم البحث العلمي في مجال الصيدلة والطب لعرض أحدث أبحاثهم ما يتيح لباحثينا الفرصة في التعرف علي أحدث الأبحاث وتكوين شراكات دولية جديدة مع علماء متميزين.

25 يناير .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن الإرشاد الاكاديمي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يناير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

غدا.. ورشة عمل إلكترونية للتأهيل لاختبار IELTS للمرة الأولي بتجارة عين شمس

أعلنت الدكتورة هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عن تنظيم القطاع ورشة عمل تحت عنوان ""التأهيل لإختبار IELTS "".