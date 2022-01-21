وراء كل كتاب حكاية.. ندوة عبر تطبيق زووم بحقوق عين شمس ..غدا

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التحكيم بالكلية فى إطار الموسم الثقافى ندوة عبر تطبيق زووم بعنوان وراء كل كتاب حكاية "أضواء حول المكتبة غير الملائمة" .

تحت رعاية الدكتور. محمود المتيني رئيس الجامعة،و الدكتور . إيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و الدكتور محمد صافى عميد الكلية وأستاذ ورئيس قسم القانون الدولى العام ، وإشراف الدكتور. ياسين الشاذلى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أستاذ القانون التجارى والبحرى .

يحاضر بالندوة محمد صلاح عبد الوهاب أستاذ القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، وذلك يوم السبت القادم ٢٢ من يناير الجارى فى تمام الساعة ٥ مساء .

وفي إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعه عين شمس لمواجهه جائحة فيروس كورونا أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة أجازة بالتبادل علي دفعتين .

الدفعة الأولى اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022 وحتى يوم الثلاثاء 25/1/2022.

والدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022.

ويستثنى من هذا القرار كلا من ، القائمين علي أعمال الامتحانات بالكليات ( مراقبين - أعمال كنترول وخلافه ) ، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات .

كما أوضح القرار أنه علي السادة عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسب نحو وضع النظام الذي يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية ، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب ، والسادة أعضاء هيئة التدريس.

