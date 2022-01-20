الذكاء الاصطناعي في التشخيص| انطلاق الموتمر الدولى للجمعية الدولية للأورام اليوم

ينطلق اليوم المؤتمر الدولى الرابع عشر لأورام الثدى والنساء والعلاج المناعى والمؤتمر الدولي الثاني لأورام الرئة والعلاج المناعى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور أشرف عمر عميد كلية طب عين شمس، بمشاركة 12 جمعية عالمية من بينها الأمريكية للأورام "اسكو"، والجمعية الأوروبية للأورام النسائية، والجمعية الأفريقية للأورام "اورتك"، والجمعية الأوروبية لعلاج الأورام، للإعلان عن الجديد في علاج الأورام والخطوط الإرشادية العالمية الجديدة في علاج الأورام والتشخيص .

يشارك في مؤتمر سرطان الثدي الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية الدولية لأورام الثدي وأورام النساء والعلاج المناعي، والدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، والدكتور ماجد أبوسعدة، أستاذ أمراض النساء وأورام النساء بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى الشاذلي، أستاذ أمراض الصدرية بقصر العيني ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي للعزل.

يناقش المؤتمر استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص التصويري والباثولوجي لأورام الثدي والنساء، وعينة الحمض النووي السائلة لتشخيص ومتابعة أورام الرئة.

جدير بالذكر يتم الإعلان خلال المؤتمران عن أدوية جينية وموجهة لعلاج أورام الثدي والرئة والمبيض، بمشاركة مركز أبحاث طب عين شمس لتفعيل لقاحات بعض أنواع السرطان، وتوطين الحلول الجينية والمعلوماتية لمرضى الأورام في مصر، و الإعلان عن استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص التصويري والباثولوجي لأورام الثدى والنساء، واستخدام عينة الحمض النووي السائلة لتشخيص ومتابعة أورام الرئة، بالإضافة إلى إطلاق خمسة أدوية جديدة جينية وموجهة لعلاج أورام الثدى والرئة والمبيض،وذلك بمشاركة مركز أبحاث كلية طب عين شمس من خلال أبحاث مقدمة لتفعيل لقاحات بعض أنواع السرطان، وتوطين الحلول الجينية والمعلوماتية لمرضى الأورام في مصر.