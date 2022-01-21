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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. ورشة عمل إلكترونية للتأهيل لاختبار IELTS للمرة الأولي بتجارة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت الدكتورة هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عن تنظيم القطاع ورشة عمل تحت عنوان ""التأهيل لإختبار IELTS "".

وذلك تحت رعاية ا.د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د خالد قدري عميد كلية التجارة ، بالتعاون مع كل من مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة  بإشراف د. عبد الله  سامى والمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة والمقدمة  لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكلية.

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وأوضحت أ.د . هيام وهبه أن تنظيم ورشة العمل جاء فى ضوء اهتمام قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والكلية   بتنمية مهارات طلاب الدراسات العليا والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية، علما بأن ورشة العمل سوف تعقد يوم السبت الموافق ٢٢ يناير الجاري في تمام الساعة ١١ صباحا وحتى الساعة 3 عصرا  بقاعة اد علي لطفي بالدور الاول مبني ا.د الجزار مع التأكيد على الإلتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية .

وسوف تتناول ورشة العمل مجموعة من المحاور متمثلة فى شرح المصادر المختلفة والخدمات  المقدمة للاختبار المقدم، استراتيجيات الاستعداد للامتحان بأجزائه الاربعة، استعراض انواع الأسئلة الشائعة في الامتحان، وسوف يحاضر بهذة الورشة كلاً من  أ/ سامر فاضل  مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني و ا/ أسامة البيلي  مدرب وخبير IELTS بالمركز الثقافي البريطاني.

التأهيل لإختبار IELTS الدراسات العليا ورشة عمل جامعة عين شمس اخبار التعليم

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