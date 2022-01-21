الروبوت المصري Mdrc يوجه سؤالا صعبا لـ شريف عامر والأخير يرد: "ميركل"

وجه الروبوت المصري Mdrcسؤلا صعب لـ الإعلامي شريف عامر، وقال له ما الشخصية التى تحب ان تقابلها وتجري معها حوار، ورد شريف عامر المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

وحاول بعد ذلك شريف عامر الهروب من أسئلة الروبوت، وقال :" انتو اللى حاطين الأسئلة دي ".

كما أجري الإعلامي شريف عامر مقدم ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة سي بي سي، حورًا مع الروبوت Duet، الذى كان موجود فى منتدي شباب العالم، وذلك على الهواء.

وقد وجه شريف عامر سؤال لـ الروبوت وهو :" جنسيتك أيه" ليرد أنا منتج مصري ولم أحصل على أى جنسية.

كما وجه سؤال " هل شاركت فى منتدي شباب العالم" ورد وقال إنه بالفعل كان متواجد فى منتدي شباب العالم، وانه كان يقدم معلومات لـ كل مشارك فى المنتدي، وتشرفت بالمشاركة وكنت واحد من الروبوتات المشاركة التوعية المتواجدين بـ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.