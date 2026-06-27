عمرو أديب لـ رئيس الوزراء: سهل الإجراءات وخلي الأجانب تمتلك عقارات في مصر

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار الحكومة بتصدير العقار في مصر.

أضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، :"أقول لرئيس الوزراء يسر وسهل وخلي الناس تفتح في تملك العقار في مصر.. وايه أكثر شركة بنت في الساحل الشمالي.. لازم تيجي شركة وتستثمر في مصر ويبقى المركز في العاصمة الإدارية.. وتتطلع وخلي عندك طموح يا أخي"وتابع عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، :"أنت خايف من ايه وعايز تقولي أن في 20 مليون بني ادم هيجوا بيستعمروا في مصر.. والموضوع ده هيحرك السوق والسوق نايم ومش في أحسن حالاته.. وعايز حد يجي يحرك الدنيا.. وانت خايف من ايه انت 120 مليون ومين هيجي يغير في تركيبتك السكانية.

وأكمل عمرو أديب، :"رضينا بالتملك والتملك مش راضي بينا وادعي الناس تيجي تتملك عندك وهو انت احسن من باريس ولندن ولا دبي والرياض".

واضاف عمرو أديب :"واحد يخاف أن الإسرائيليين يتملكوا في مصر هو انت بتكلم في محل فول وطعمية لا دي مصر ولها إجراءات قوية.. ماتخلوا الناس تشتري واحنا عايشين على 8%.. الوضع مش زي ما أنت متخيل.. ومش هتلاقي الأجانب بكرا بالملايين.. وجود الأجانب في مصر ليس كله خسارة. وكان عندنا أرمن وجريج.. كنت تمشي تلاقيه بيقولك: أزيك خبيبي".