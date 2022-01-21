شوشه: رفع كفاءة الخدمات بقرية الخروبة الأم

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، أن عودة الأهالى الى قرية الخروبة وتوابعها موقف مؤثر وسعدت جدآ بسعادة الأهالى بالعودة.



وقال انه يجري حاليآ رفع كفاءة القرية الام ' الخروبة ' والبدء فى توصيل المرافق وعلى رأسها الكهرباء والمياة وسيتم رفع كفاءة خطوط الجهد المتوسط بالمنطقة ودعمها بالمحولات وبإذن الله سنحقق لهم كل مطالبهم.



وقال انه سيتم توصيل الكهرباء الى قرية الخروبة وسيتم تركيب كشافات للكهرباء على مدخل القرية ومحطة تحلية المياة سيتم صيانتها.



مشيرا إلى ن محطة كهرباء العريش ستخدم مناطق العريش والشيخ زويد ورفح ومحطة الشلاق الكهربائية سيتم افتتاحها فى احتفالات المحافظة بالعيد القومى فى أبريل القادم.