بالطو أنيق.. جنات تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

حرصت المطربة جنات، على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت المغربية جنات، بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية بالطو صوف انيق باللون العنابي، وهو ما كشف عن رشاقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

من ناحية أخرى، كان آخر البوم جنات "أنا في انتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية ، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.



يشار إلى أن آخر أعمال المطربة جنات غناء تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى.