عبد الغني هندي: غرس التقرب من الله في الأبناء في الصغر يحافظ على الأسرة

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأسرة هي نواة وأساس المجتمع، وصلاحها يؤدي إلى صلاح المجتمع ككل، متابعا: هناك علاقة طردية بين المجتمع والأسرة ولكل منهم يتأثر بالآخر.



وأضاف “عبد الغني هندي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” أن بناء الفرد أصعب من بناء المدينة، وبناء المساجد أصعب من بناء المساجد، وذلك دليل على مدى أهمية على بناء الأفراد والأسر بشكل سليم.

وشدد على أهمية غرس قيم التقرب من الله في الأبناء منذ الصغر، متابعا: يجب أن نغرس في أطفالنا فكرة الرقابة الإلهية.



وناشد بوجود مساحة للحوار والمناقشة داخل الأسرة، متابعا: تلك المناقشات تساهم في خلق بيئة صالحة تؤثر بدورها على المجتمع.