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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الشباب والرياضة: بحث كيفية علاج أشرف قاسم داخل مصر أو في الخارج

أشرف قاسم
أشرف قاسم

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنه تم التواصل مباشرة من قبل وزارة الشباب والرياضة، مع أشرف قاسم لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، للتأكيد على دعم الوزارة الكامل له، ويتم الآن بحث كيفية علاجه سواء داخل مصر أو في الخارج، ما يتناسب مع حالته الصحية .

 

وأضاف محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد أنه يُساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب، وأنه يتم عمل صندوق لدعم كافة اللاعبين الذين لديهم ظروف استثنائية .

 

وأكمل حديثه عن الحالة الصحية للكابتن أشرف قاسم، قائلًا إن مرضه عبارة عن اضطراب يُصيب الأعصاب المتحكمة بأطراف الجسم كاليدين والساقين، والتي تنقل الإشارة الحسية للمراكز في جسم الإنسان، مما يؤدي إلى ضعف قدرتها على إيصال الإشارة والإحساس بطريقة سليمة، وبالتالي ينتج عن ذلك الشعور بالتنميل وخدران الأطراف، مؤكدًا أنه سيكون هناك تدخل سريع من قبل الوزارة لدعم الكابتن أشرف وعلاجه.
 

وأجاب المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن سؤال "هل الحالة الصحية لكابتن أشرف تشبه حالة مؤمن زكريا ؟"، قائلًا إنه سيتم عمل لجنة طبية لتشخيص الحالة بشكل كامل ودقيق حتى يتم العلاج بالشكل المناسب .

وأكد، أننا نتابع كل كبيرة وصغيرة على منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص المجال الرياضي، وأشكر كل الداعمين والمحبين لأشرف قاسم، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة مع لاعبين أخرين، وستكون هناك مساندة كاملة له خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل مرض أشرف قاسم 

بحسب ما عُرف عن معاناة أشرف قاسم، فإنه يعاني من خشونة من الدرجة الرابعة افقدته كل أربطة الركبة.

ويحتاج أشرف قاسم بشكل ضروري لتغيير مفاصل الركبتين كلياً، مع صعوبة إجراء عملية جراحية في الوقت الحالي بسبب التهاب مزمن في الاعصاب الطرفية، يمنعه من التحكم في الأطراف، وقد يؤدي لعواقب صحية خطيرة.

بالتأكيد تكلفة العلاج باهظة، بسبب مكوث أشرف قاسم في المستشفى لمدة أسبوع كل شهر، يتلقى خلالها جرعات معينة لمدة 18 شهر.

وهو أحد أهم وأبرز من ارتدى قميص نادي الزمالك، وواحد من نجوم منتخب مصر البارزين عبر التاريخ، النجم الزملكاوي أشرف قاسم الذي امتدت مسيرته في الملاعب ما بين عامي 1974 إلى 1994 حقق خلالها مسيرة كبيرة كلاعب كرة موهوب ومحترف.

وشغل أشرف قاسم الوسط الرياضي عامًة بعد أنباء إصابته التي أجبرته على السير بعكازات في انتظار رحلة علاج مبهمة التفاصيل.


تفاصيل الحالة الصحية لأشرف قاسم وتفاصيل تدخل وزارة الرياضة لعلاجه.. د. محمد فوزي يكشف الكواليس - YouTube

أشرف قاسم منتخب مصر الزمالك وزارة الشباب والرياضة اخبار توك شو

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