أستاذ نساء وتوليد: تلقي لقاح كورونا أثناء الحمل يمنع مضاعفات الإصابة

قال الدكتور عمرو حسن، أخصائي مساعد نساء وتوليد بقصر العيني، إن الحوامل واحدة من المجموعات الأكثر عرضة للمضاعفات والمشاكل من كورونا، مؤكدًا أهمية تلقى اللقاح أثناء فترة الحمل لتفادي مضاعفات الإصابة بكورونا، لافتًا إلى أنه يتم الحصول على اللقاح بعد مرور 3 شهور من الحمل .



وأضاف عمرو حسن عبر "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أنه لا يوجد أفضلية لنوع محدد من التطعيم للحوامل، وأن الحوامل تستطيع الحصول على أي نوع لقاح متوفر في السوق.



وتابع “حسن”، أن التطعيم بمفرده ليس هو الحل بل هو جزء من الخطة للحماية من كورونا، مشددًا على أهمية عدم الخروج للحوامل إلا في الضرورة في إذا كانت مرأة عاملة وفي هذه الحالة عليها الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي .



وشدد، على أهمية التهوية والتعرض للشمس للحصول على فيتامين د وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي والبُعد التام عن التوتر النفسي والعصبي والبُعد أيضًا عن التدخين وذلك لتقوية المناعة بجانب الحصول على اللقاح.

واستطرد، أن المرأة المُرضعة يجب أن تتلقى اللقاح لحمايتها وحماية طفلها الرضيع من خلال عمل أجسام مضادة في لبن الأم ومن ثم يقوم بحماية الطفل من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن التطعيم أحد الأسلحة المهمة للحماية من كورونا.



وأردف، أن المرأة الحامل تستطيع أن تتلقى اللقاح في أي مرحلة عمرية، معقبًا أن لقاح الأنفلونزا لا يغني عن الحصول على تلقي لقاح كورونا، وأن عند حصول المرأة الحامل على لقاح كورونا يغنيها عن تلقي لقاح الأنفلونزا .



وحذر ، من مخاطر كورونا على الحوامل ، فهى تؤدي إلى حدوث ولادة مبكرة ، مردفًا أن الدراسات أكدت أن معظم وفيات الأطفال كانت بسبب الولادة المبكرة وذلك لسوء الحالة الصحية للأم المصابة بفيروس كورونا.







صباح الخير يا مصر | الصحة توصي بإعطاء لقاح كورونا للحوامل.. تفاصيل أكثر من د. عمرو حسن - YouTube