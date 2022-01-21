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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم إفريقيا 2021.. مدرب منتخب تونس يكشف سبب الهزيمة القاتلة أمام جامبيا

منذر الكبير المدير
منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس

كشف منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس، سبب الهزيمة القاتلة أمام جامبيا بهدف دون رد، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة أمم إفريقيا 2021.

 

وقال منذر الكبير في تصريحات أبرزها الاتحاد التونسي لكرة القدم:" منتخب جامبيا دافع أمامنا بـ 10 لاعبين، كنا يجب علينا استغلال الأطراف بشكل أفضل والكرت الثابتة للتسجيل".

 

تابع:" لم نكن محظوظين أمام جامبيا حيث أهدرنا ركلة جزاء، كانت ستجعل المنافس  يتخلى عن الدفاع لمحاولة تعديل النتيجة، ولكن هذا لم يحدث".

 

أضاف:" منتخب جامبيا نجح في استغلال الاندفاع الهجومي لمنتخب تونس في النهاية بتسجيل هدف الفوز".

 

واصل:" علينا التحضير للمواجهة المقبلة والتي ستكون أمام منتخب نيجيريا القوي، وإن شاء الله نكون جاهزين للقاء".

 

وأضاع سيف الدين الجزيري ركلة جزاء لمنتخب تونس في الدقيقة 45+1 ، ليفوت على "نسور قرطاج" فرصة الفوز في المباراة المصيرية.

 

وسجل أبلي جالو هدف فوز منتخب جامبيا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.

 

بهذه النتيجة تأهل منتخبا مالي وجامبيا إلى ثمن نهائي كأس الأمم إضافة إلى تونس التي حسمت التأهل إلى نفس الدور كأفضل “توالت برصيد 3 نقاط”.

 

 

جامبيا أمم أفريقيا منتخب تونس منذر الكبير الاتحاد التونسي سيف الدين الجزيري

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