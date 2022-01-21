عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنمية المحلية: توفير الأراضي لإنشاء 62 مجمعا حرفيا داخل 59 قرية بـ18 محافظة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لإحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة "حياة كريمة "من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب، وإنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدنى لسكانها.

 

يأتي ذلك انتهاجاً للدور الهام والحيوى الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية في تنفيذ المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية والوقوف بجانب الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.

 

وقال محمود شعراوي، إنه تم  توفير الأراضي المطلوبة لإقامة المجمعات الحرفية  حيث تم توفير الأراضي اللازمة لإنشاء 62 مجمعاً حرفياً داخل 59 قرية في 29 مركز إدارى بـ18 محافظة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، مما يساهم في توفير فرص عمل و تنمية وتطوير المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطوير نظم إنتاج بتوفير منتجات للسوق المصري والتصدير ، مشيرا إلى أن هذا سيسهم أيضاً فى النمو الاقتصادي للقري المصرية والمساهمة في القضاء على البطالة داخل القرية.

 

وأضاف، أن المبادرة تهدف إلى  التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف ، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية ، و اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم ، والاستثمار في تنمية الانسان المصري وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها واحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

 

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تعمل على دعم مكون التنمية الاقتصادية بقري المبادرة حيث تمكنت من توفير أكثر من 27 الف فرصة عمل بتمويلها 3429 مشروعاً بتكلفة حوالى 537 مليون جنيه من خلال صندوق التنمية المحلية و"مشروعك"، مشيراً الى أن مشروعك تمكن من توفير حوالى 27 الف فرصة عمل بتمويل 2737 بإجمالى قروض 530 مليون ، بينما استطاع الصندوق توفير 692 فرصة عمل مستدامة بتمويل أكثر من 7 ملايين جنيه في 13 محافظة وبلغ نصيب المرأة فيها 67% من إجمالي فرص العمل.

 

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن مكون التنمية الاقتصادية للوزارة يعتمد على أذرعها الهامة في تمويل المشروعات الصغيرة والتى تتمثل في صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك" والمجمعات الحرفية ومبادرة " فرصتك في قريتك" مؤكداً على التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة في خلق فرص عمل مستدامة لمواطني وشباب القرى المستهدفة من خلال التركيز على دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية في كافة المراكز موضحاً أن الوزارة تهدف الى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول للمواطنين في القري والنجوع والتيسير عليهم فى الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم وإصدار التراخيص لهم والمساعدة في تسويق منتجاتهم.

 

ولفت اللواء محمود شعراوى أنه تم إطلاق تطبيق " فرصتك في قريتك على الهواتف الذكية في ديسمبر 2021 بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمصر وذلك لتقديم دعم اقتصادي  للمجتمعات الريفية ، وقال أن هذا التطبيق يهدف الى ربط الشباب بفرص التنمية الاقتصادية داخل مراكزهم وقراهم مؤكداً على أهمية أن يشعر مواطنى القرى المستهدفة فى مبادرة "حياة كريمة" بنتائج المبادرة خاصة عن طريق تمكينهم الاقتصادى وتوفير فرص عمل مستدامة لهم ليشعروا بجدوى الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاعات البنية التحتية والخدمات.

ترشيحاتنا

لقطات مسربة لـ "لامبورجيني ستيراتو" للطرق الوعرة.. صور

التخطيط: 283 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في 2021/2022

مصر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الآثم بمحافظة ديالي العراقية

النائب العام الإسرائيلي يفتح تحقيقا في استخدام الشرطة برنامج بيجاسوس

وزير المالية: مستعدون لنقل تجربتنا في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية إلى ليبيا

مديون بـ 70 مليار دولار.. جدل بسبب تهرب إيلون ماسك من الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

الحكومة: لا صحة لتكليف أي أشخاص بالاتصال بالمواطنين بشأن التسجيل للقاح كورونا

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

إعلامي جزائري: نيجيريا قدمت خدمة كبيرة لكوت ديفوار

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ