لمنع اختراق البيانات.. طرق حماية أبنائنا وبناتنا عند استخدامهم للتكنولوجيا الحديثة

خصص برنمج 8 الصبح فقرة خاصة بعنوان "طرق حماية أبنائنا وبناتنا عند استخدامهم للتكنولوجيا الحديثة لمنع اختراق البيانات والخصوصية؟".

قال تامر محمد خبير تكنولوجيا ومعلومات، إن توجيه النصيحة للمواطنين فى التعامل مع التكنولوجيا أمر مطلوب، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص تتعرض لمشكلات كثيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و استخدام البرامج الحديثة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن خط نجدة الطفل، و المباحث، و القومى للمرأة و النائب العام يتلقى بلاغات المواطنين.

ولفت إلى أن خط نجدة الطفل يحمل رقم 16000 أو من خلال القومى للمرأة 15115، فأى فتاة تتعرض لمشكلات من خلال الانترنت عليها أن تتصل لبهذه الأراقم أو التواصل مع مباحث الأنترنت.

وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص ترسل لـ الأخرين لينك، ممن خلال هذا اللبنك يتم اختراق الجهاز بالكامل ومن هنا تبدأ عملية الابتزاز، وطلب أشياء أكثر أجرام ومخالفة للقانون منها :" صور خارجة، أو فتح الكاميرا".