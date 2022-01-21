أذتني نفسيا.. نوال الزغبي تكشف حقيقة حملها لتوأم كفيفي البصر (فيديو)

ردت الفنانة نوال الزغبي، خلال حلولها ضيفة على برنامج "حبر سري" المعروض على قناة القاهرة والناس على شائعات إنجابها لتوأم كفيف البصر.

وقالت نوال الزغبي: "كنت حامل في توأم وقالوا اتولدوا عميان، ولكن هذا كان غير صحيح وكانت بمثابة الإشاعات السخيفة التي أذتني نفسيا ، وأرى ان مطلقي الشائعات مرضى نفسيين ".

وأضافت: "الناس العزاز علموني الأدب، لأني بزعل من الناس اللي بحبهم وقريبين، واللي بيعنوا لك وفيه منهم طلعوا أندال بامتياز".

وتابعت نوال الزغبي: “مش بزعل من الكوميكس الساخر على الاغاني بتاعتي وده دليل بالنسبة لى على النجاح والانتشار، وليس عندي اعداء وطول ما انت موجود وناجح هيطلع عليك اشاعات وأنا محستش بأعداء ليا من الوسط الفني والدنيا وردي”.

وقالت الفنانة نوال الزغبي، إنها تحب حياة العزوبية، مضيفة: "مفيش احلى من الحرية واول واحد حبيته في حياتي اعترف لي بحبه واعترفت له بحبي وكان عمري 15 سنة".

تصريحات نوال الزغبي في حبر سري:

حلت الفنانة نوال الزغبي، ضيفة على برنامج " حبر سري "المذاع على قناة " القاهرة والناس"، وتحدثت نوال الزغبي عن كواليس حياتها الفنية والشخصية، وإلي محاور اللقاء:

فضل شاكر

علقت الفنانة نوال الزغبي، على عودة فضل شاكر للغناء مرة أخرى بعد المشاكل السياسية التي تورط بها، قائلة :" لا أتدخل في الأمور السياسية وما حدث مع فضل شاكر حرمنا من صوته، وبالنسبة لي فضل شاكر صوت مميز وخطير ".

وتابعت نوال الزغبي: "الساحة الفنية بحاجة لـ أصوات مثل فضل شاكر وانا بحب فضل شاكر وكنت أتمنى الا يدخل في مشاكل كثيرة".

وعن علاقتها بابنتها قالت الفنانة نوال الزغبي:" ابنتي تعيش معي وتعيش مع والدها لفترات أيضا، مضيفة:" ابنتي معي في المنزل انا ام حنونة واهتم بأبنائي بشكل كبير".

غيرة فنية

وتابعت نوال الزغبي: "هناك غيرة فنية بين النجوم وأي مطرب بيكون عايز يعمل اغنية حلوة وهناك اغاني كثيرة كنت اتمنى ان اغنيها أو تم عرضها عليا ولم أغنيها مثل أغنية قول رجعت ليه لحسين الجسمي".

وردت الفنانة نوال الزغبي، على تساؤل "لو حفلة لنوال الزغبي في نفس توقيت حفل لـ إليسا في مصر .. جمهور مين هيكون اكتر؟"،مازحة: "بالنسبة لي جمهوري هيكون اكبر من جمهور اليسا في حفلاتي في مصر".

وأضافت نوال الزغبي: "إليسا فنانة كبيرة ولها جمهور كبير في مصر ولو ليها حفلة سوف يحضرها الجمهور ، وإليسا فنانة محبوبة وكل واحد بياخد رزقه في الفن".

وائل كفوري

نفت الفنانة نوال الزغبي، شائعة ارتباطها بالفنان وائل كفوري، قائلة: "لم أرتبط بـ وائل كفوري ولم أكن سببا في طلاقه من زوجته، وأنا بحب وائل كفوري وهو صديقي وأول مرة أسمع شائعة ارتباطي به، ولا علاقة لي بأي شيء يخص حياة وائل كفوري الشخصية، وتظهر شائعات كثيرة عليا".

تسمم

نفت الفنانة نوال الزغبي، شائعة تعرضها للتسمم في فندق في سوريا قبل ساعات من حفلها وتسبب مطربة مشهورة في هذا الحادث قائلة:" الفندق لا علاقة له بالأمر لأنني لم اتناول الطعام في الفندق".

وأضافت نوال الزغبي: "لم أصب بتسمم في سوريا “، مضيفة: ”لا يوجد أعداء لي، وزمان كنت بزعل من الشائعات وبعد كده عرفت إن الفنان طالما ناجح سوف تظهر ضده شائعات".

أحمد زكي

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن رفضها المشاركة في عمل أمام النجم الراحل أحمد زكي لإيمانها بعدم قدرتها على التمثيل قائلة:" :" رفضت التمثيل في عمل فني مع أحمد زكي ودي حقيقة ومكنتش عايزة امثل خالص، وندمانة إني موقفتش أمام ممثل عظيم زي احمد زكي".

وأضافت نوال الزغبي:" كان ممكن أخذ خبرة ويكون عمل لي في الارشيف مع فنان عظيم زي احمد زكي، وكنت مقتنعة ساعتها انى مش بعرف امثل ومش عايزة اخش حاجة لست بارعة فيها وكنت خائفة ولو الزمن رجع بيا هوافق".

وتابعت نوال الزغبي:" "لو أحمد زاهر عرض عليا التمثيل هوافق وبموت فى تمثيله فظيع ولما بيكون موجود بيأكل الجو كله وحضرت له مسلسلات ورا بعد وهو فظيع وهو عارف الكلام ده".