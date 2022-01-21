مصرع فتاة سقطت من بلكونة المنزل في بنها

لقيت فتاه مصرعها اثر سقوطها من بلكونة مسكنها بمنطقة عزبة السوق، بمدينة بنها لاختلال توازنها، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمر جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها، بورود بلاغ بوفاه فتاه تبلغ من العمر 14 عاماً، بمنطقة عزبة السوق دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاه الوفاه اثر اختلال توازنها أثناء وقوفها ببلكونة مسكنها بدائرة القسم.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.