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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعداد متخصص زراعة نباتات معمليًّا.. برنامج تدريبي في معهد بحوث أمراض النباتات

أمراض النباتات
أمراض النباتات

ينظم معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بعنوان: إعداد متخصص زراعة نباتات معمليا، في مقر مركز تدريب زراعة الانسجة النباتية بالجيزة فى الفترة من 7 إلى 10 فبراير المقبل.

 

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، ان ذلك يأتي بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، وإشراف الدكتورمحمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث تستهدف الدورة تنمية مهارات المتدربين فى كيفية زراعة النباتات معمليا وتعلم كيفية تفادى الاخطاء اثناء مراحل الزراعة المختلفة ضمن المبادرة التي يتبناها المعهد لتدريب وتأهيل شباب الخريجين وطلاب الكليات العملية لسوق العمل فى مجال زراعة الانسجة النباتية.

وأشار مدير المعهد الى  أن البرنامج سيتناول عددا من  الموضوعات على رأسها: تحضير البيئات (الوسط الغذائي) المناسبة للزراعة، تعقيم الجزء النباتي باستخدام طرق التعقيم المختلفة،  زراعة أجزاء مختلفة من النبات، تجنب الأخطاء الشائعة أثناء الزراعة، تحديد احتياجات كل مرحلة من مراحل الزراعة في المعمل، كيفية الحصول على نباتات خالية من الفيروسات باستخدام تقنية زراعة الأنسجة، فضلا عن كيفية رسم خطة العمل المناسبة لإجراء التجارب على المستوى البحثي او الإنتاج التجاري.

 

واوضح خليل ان البرنامج يستهدف تدريب الباحثين بمختلف المراكز والمعاهد البحثية وكذلك طلاب الكليات وحديثي التخرج ومهندسي الشركات الخاصة بالإضافة إلى من لديه الرغبة فى تعلم مجال زراعة الانسجة النباتية والبحث عن فرصة عمل فى مجال مضمون بعد التخرج أو زيادة دخله.

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