الزهيري : العمل الإعلامي يحتاج لمواصفات خاصة منها أهمية إدراك الرسالة |فيديو

حل الناقد الرياضي جمال الزهيري، ضيفا على الإعلامي "أيمن عدلي" في برنامج "كنوز الوطن"، المُذاع عبر فضائية "أخبار مصر".

وقال جمال الزهيري الناقد الرياضي خلال استضافته مع الإعلامي "أيمن عدلي" في برنامج "كنوز الوطن"،:" القنوات الرياضية تحتاج لضبط وتطبيق القانون والمهنية حفاظاً على النشء الذي يجب أن يتربي على الأخلاق الكريمة والمنافسة الشريفة.

وأوضح الناقد الرياضي:" العمل الإعلامي يحتاج لمواصفات خاصة منها أهمية إدراك الرسالة بعيداً عن الشو الإعلامي.

وأضاف: "عملنا جولات متعددة في الصحف المصرية، منها جريدة الأهرام والأخبار والجمهورية وروزاليوسف، وبدايتي كانت في جريدة الأهرام بقسم الشئون الخارجية".