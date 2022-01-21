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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبداللاه: مبارك انطوى على نفسه بعد وفاة حفيده.. ورفض فكرة توريث الحكم

حسنى مبارك
حسنى مبارك

قال الدكتور محمد عبداللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، أنه حدثت انشقاقات داخل الحزب الوطنى المنحل بين الحرس القديم والحرس الجديد.

 

وأضاف عبداللاه خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، سألت ذات مرة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك عن "التوريث".

 

وأوضح محمد عبداللاه، أن الرئيس مبارك رد قائلا: "أحنا مش سوريا، ومتصدقش الكلام اللى بيتقال عن التوريث، وظروف البلد والمنطقة، تستدعي أن يكون حاكم مصر صاحب خلفية عسكرية، لأن التحديات كبيرة وستمتد إلى 50 عاما قادمة".

 

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن الرئيس مبارك أنطوى على نفسه بعد وفاة حفيده، والصدمة جعلته غير مهتم حتى فى إدارته للأمور".

 

احداث المحلة


وكان قال  إن أحداث المحلة في 2008 كانت مقدمة لما يمكن أن يحدث ومواجهتها كانت أمنية فقط وهذا خطأ.

وأضاف أنه في أحد الاجتماعات بحضور صفوت الشريف وعدد من القيادات في ذلك الوقت، طلب الشريف معرفة ما استجد من أعمال، فأشار له محمد عبداللاه إلى أحداث المحلة ليرد صفوت الشريف بأنه «موضوع أمني سهل وانتهي».

أحداث الملحة

وتابع رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، أن أحداث الملحة لم تكن موضوعا أمنيا وكان لا بد من معالجتها سياسيا، لأن الطريقة التي جرت بها الأحداث تستدعي الدراسة حتى لا تتكرر.

وأكد محمد عبداللاه أن نظام مبارك لم يكن يريد أن يرى الحقيقة كاملة، خوفا من تطور الأحداث.

وأشار محمد عبداللاه إلى أن السياسة عبارة عن تفاعل بين الفعل ورد الفعل والاستجابة ليست ضعفا بل دليل على القوة: «نظام مبارك لم يكن يفضل الاستجابة لمطالب الناس».

صدى البلد مصطفى بكري محمد حسني مبارك حسني مبارك محمد عبداللاه

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